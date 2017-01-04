Аеропорт у РФ закрили через інцидент на злітно-посадковій смузі

"Аеропорт закритий з технічних причин", - пояснили в повітряній гавані, не уточнюючи характеру причин.

На інформаційному табло розкладу польотів повідомляється про затримку вильоту трьох авіарейсів: в Москву (Шереметьєво), призначених на 6:30 і 9:15 за місцевим часом, а також в Мінськ - 9:10. Затримуються до 10:00 за місцевим часом прибуття рейсів з Москви, Мінська та Петербурга.

У касі представництва "Аерофлоту" сказали, що "поки йдеться про затримки до 10:00 за місцевим часом, в зв'язку з тим, що аеропорт не працює до цього часу". "Що буде далі - сказати ми поки не можемо", - підкреслили там. "Телефонуйте", - порадила працівник каси.

Напередодні, 3 січня, під час виконання рейсу Москва - Калінінград, літак "Аерофлоту" викотився за межі злітно-посадкової смуги після здійснення посадки. На борту перебувала 171 людина. Всі вони були евакуйовані. У СК Росії почали дослідчу перевірку. За його інформацією, "наразі за медичною допомогою звернулися три людини, повітряне судно отримало пошкодження шасі".

За даними ГУ МНС Росії у регіоні, "аварійно-відновлювальні роботи на місці інциденту ведуться службами аеропорту Храброво".