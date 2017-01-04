Аэропорт в РФ закрыли из-за инцидента на взлетно-посадочной полосе

"Аэропорт закрыт по техническим причинам", - пояснили в воздушной гавани, не уточняя характера причин.

На информационном табло расписания полетов сообщается о задержке вылета трех авиарейсов: в Москву (Шереметьево), назначенных на 6:30 и 9:15 по местному времени, а также в Минск - 9:10. Задерживается до 10:00 по местному времени прибытие рейсов из Москвы, Минска и Петербурга.

В кассе представительства "Аэрофлота" сказали, что "пока речь идет о задержках до 10:00 по местному времени, в связи с тем, что аэропорт не работает до этого времени". "Что будет дальше - сказать мы пока не можем", - подчеркнули там. "Звоните", - посоветовала работник кассы.

Накануне, 3 января, во время выполнения рейса Москва - Калининград, самолет "Аэрофлота" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки. На борту находился 171 человек. Все они были эвакуированы. В СК России начали доследственную проверку. По его информации, "на данный момент за медицинской помощью обратились три человека, воздушное судно получило повреждение шасси".

По данным ГУ МЧС России в регионе, "аварийно-восстановительные работы на месте инцидента ведутся службами аэропорта "Храброво".