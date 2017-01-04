Аеропорт у РФ вирішили поки не відкривати після аварійної посадки літака
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Відкриття калінінградського аеропорту Храброво у Росії затримується ще на дві години орієнтовно до 14:00 за місцевим часом з технічних причин через інцидент з аварійною посадкою літака. Про це повідомили в прес-службі аеропорту, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Орієнтовно сподіваємося відкрити аеропорт о 14 годині. Спочатку ми розраховували, що до 10 ранку всі аварійні та відновлювальні роботи на злітно-посадковій смузі будуть завершені, літак ще на злітно-посадковій смузі, працюють фахівці аеропорту. Співробітники СК РФ відпрацювали вночі. Людей в аеропорту багато, всі служби працюють, намагаємося допомагати пасажирам. Про те, чи переносити рейси, скасовувати або поєднувати, рішення приймають авіакомпанії", - сказала представник аеропорту.
Згідно з розкладом, перший літак в середу повинен був вилетіти з Калінінграда о 6:30. З урахуванням закриття, затримується приліт дев'яти рейсів - з Москви і Санкт-Петербурга, а також виліт семи рейсів. Два ранкових рейси до Москви і один зі столиці скасовані.
У ніч на середу під час виконання рейсу Москва-Калінінград літак А320 викотився за межі злітно-посадкової смуги після здійснення посадки. Аеропорт закрили через цей інцидент.