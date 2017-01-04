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Аэропорт в РФ решили пока не открывать после аварийной посадки самолета

Аэропорт в РФ решили пока не открывать после аварийной посадки самолета

Киев • УНН

 • 8153 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Открытие калининградского аэропорта Храброво в России задерживается еще на 2 часа ориентировочно до 14:00 по местному времени по техническим причинам из-за инцидента с аварийной посадкой самолета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Ориентировочно надеемся открыть аэропорт в 14 часов. Сначала мы рассчитывали, что к 10 утра все аварийные и восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе будут завершены, самолет еще на взлетно-посадочной полосе, работают специалисты аэропорта. Сотрудники СК РФ отработали ночью. Людей в аэропорту много, все службы работают, стараемся помогать пассажирам. О том, переносить ли рейсы, отменять или совмещать, решение принимают авиакомпании ", - сказала представитель аэропорта.

Согласно расписанию, первый самолет в среду должен был вылететь из Калининграда в 6:30. С учетом закрытия, задерживается прилет девяти рейсов - из Москвы и Санкт-Петербурга, а также вылет семи рейсов. Два утренних рейса в Москву и один из столицы отменены.

В ночь на среду во время выполнения рейса Москва-Калининград самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после совершения посадки.

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