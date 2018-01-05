Аеропорт у Нью-Йорку відновив роботу після тимчасового закриття
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Аеропорт Нью-Йорка “Ла-Гуардія” відновив роботу після тимчасового закриття через негоду, повідомляє УНН посилаючись на заяву повітряної гавяні у Twitter.
Раніше повідомлялося, що польоти в Ла-Гуардія тимчасово припинені через сильний вітер і снігопад, які значно зменшили видимість.
“Польоти поновилися в аеропорту Ла-Гуардія, проте пасажирам рекомендується звертатися в свої авіакомпанії для отримання інформації про відновлення конкретних рейсів”, — йдеться в заяві, опублікованій в офіційному Twitter-акаунті аеропорту.
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Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо оголосив про введення режиму надзвичайного стану в зв’язку з екстремальними погодними умовами, міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді раніше в четвер теж призупинив роботу.
Національне управління дослідження Світового океану і атмосфери США попередило про загрозу сильних хуртовин в регіоні. Синоптики очікують, що в середу може випасти до 7,5 сантиметра снігу, можливе утворення криги. Температура повітря, за прогнозами, опуститься нижче мінус 9 градусів.
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