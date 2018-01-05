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Аэропорт в Нью-Йорке возобновил работу после временного закрытия

Киев • УНН

 • 10453 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Аэропорт Нью-Йорка “Ла-Гуардия” возобновил работу после временного закрытия из-за непогоды, сообщает УНН со ссылкой на заявление воздушной гавяни в Twitter.

Аэропорт в Нью-Йорке возобновил работу после временного закрытия

Ранее сообщалось, что полеты в Ла-Гуардия временно приостановлены из-за сильного ветра и снегопада, которые значительно снизили видимость.

“Полеты возобновились в аэропорту Ла-Гуардия, однако пассажирам рекомендуется обращаться в свои авиакомпании для получения информации о восстановлении конкретных рейсов”, — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте аэропорта.

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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди ранее в четверг тоже приостановил работу.

Национальное управление исследования Мирового океана и атмосферы США предупредило об угрозе сильных метелей в регионе. Синоптики ожидают, что в среду может выпасть до 7,5 сантиметра снега, возможно образование льда. Температура воздуха, по прогнозам, опустится ниже минус 9 градусов.

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