Аеропорт "Манас" у Киргизстані тимчасово припинив роботу через катастрофу Boeing 747
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Аеропорт "Манас" у Киргизстані тимчасово припинив роботу через катастрофу Boeing 747 поблизу Бішкека. Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби у Twitter, передає УНН.
“Міжнародний аеропорт „Манас“ у Киргизстані тимчасово не працює через катастрофу Boeing 747”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вантажний Boeing 747 турецької авіакомпанії розбився в 1,5 кілометрах від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту “Манас” столиці Киргизстану вранці у понеділок. Літак звалився на селище Дача-Суу дачного кооперативу “Авіатор” в околицях аеропорту. При цьому зруйновані 32 приватних будинки, в яких проживали люди. Літак виконував політ за маршрутом Гонконг-Бішкек-Стамбул, в складі екіпажу було п’ять людей, за попередніми даними всі вони загинули. За даними МНС, загинули 37 людей.
Як повідомляв УНН, Посольство України перевіряє інформацію щодо українців серед пасажирів Boeing 747, що зазнав катастрофи під Бішкеком.