Аэропорт "Манас" в Кыргызстане временно прекратил работу из-за катастрофы Boeing 747
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Аэропорт "Манас" в Кыргызстане временно прекратил работу из-за катастрофы Boeing 747 возле Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы в Twitter, передает УНН.
"Международный аэропорт "Манас" в Кыргызстане временно не работает из-за катастрофы Boeing 747", - говорится в сообщении.
Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, погибли 37 человек.
Как сообщал УНН, Посольство Украины проверяет информацию об украинцах среди пассажиров Boeing 747, потерпевшего катастрофу под Бишкеком.