Аеропорт Катанії закрили через виверження Етни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Через виверження вулкану Етни аеропорт другого за величиною сицилійського міста Катанія тимчасово зупинив роботу, передає УНН з посиланням на La Repubblica.
Повідомляється, що аеропорт призупинив роботу минулої ночі через хмари вулканічного попелу в повітрі. Всі рейси, які мали приземлится в Катанії були пере направлені в інші аеропорти.
Місцевий кризовий центр на зустрічі має вирішити, чи поновлювати його роботу.
Крім того зазначається, що ситуація в аеропорту залишається критичною незважаючи на те, що збиральна техніка очистила злітно-посадкову смугу від попелу, що випав за ніч.
Нагадаємо, внаслідок виверження вулкану Етна постраждали 10 осіб.