Аэропорт Катании закрыли из-за извержения Этны

Сообщается, что аэропорт приостановил работу минувшей ночью из-за облака вулканического пепла в воздухе. Все рейсы, которые должны были приземлится в Катании были перенаправлены в другие аэропорты.

Местный кризисный центр на встрече должен решить, возобновлять его работу или нет.

Кроме того отмечается, что ситуация в аэропорту остается критической несмотря на то, что уборочная техника очистила взлетно-посадочную полосу от пепла, выпавшего за ночь.

Напомним, в результате извержения вулкана Этна пострадали 10 человек.