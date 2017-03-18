Аэропорт Катании закрыли из-за извержения Этны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Из-за извержения вулкана Этны аэропорт второго по величине сицилийского города Катания временно остановил работу, передает УНН со ссылкой на La Repubblica.
Сообщается, что аэропорт приостановил работу минувшей ночью из-за облака вулканического пепла в воздухе. Все рейсы, которые должны были приземлится в Катании были перенаправлены в другие аэропорты.
Местный кризисный центр на встрече должен решить, возобновлять его работу или нет.
Кроме того отмечается, что ситуация в аэропорту остается критической несмотря на то, что уборочная техника очистила взлетно-посадочную полосу от пепла, выпавшего за ночь.
Напомним, в результате извержения вулкана Этна пострадали 10 человек.