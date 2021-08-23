Аеропорт Кабула повідомив про припинення обслуговування всіх рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В аеропорту Кабула призупинили обслуговування всіх рейсів у зв'язку з великою кількістю охочих залишити країну. Про це йдеться в постанові управління цивільної авіації країни, передає УНН.
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"Всі рейси в Міжнародному аеропорту Хамід Карзай припинені до подальшого розпорядження. Пасажири, які бажають полетіти в різні регіони країни, а також за кордон, будуть заздалегідь повідомлені про відновлення польотів. Заходи вжиті з метою запобігання скупчення людей і безладу в повітряній гавані", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Там відзначили, що авіаційна влада Афганістану "активно працює над тим, щоб внутрішні і міжнародні рейси в аеропорт Кабула і з нього поновилися якнайшвидше".
Додамо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час саміту "Кримської платформи" заявив, що черговий евакуаційний літак з Афганістану вже прямує в Україну. Літаку вдалося вивезти понад 100 українських громадян.
Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув в аеропорт "Бориспіль". На борту перебували 83 громадянина, 31 з яких - українці.
Контекст
15 серпня бойовики "Талібану" без бою увійшли у Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Відразу кілька країн почали евакуацію своїх громадян і співробітників посольств.
Західні країни евакуюють своїх громадян, співробітників, афганців на тлі того, як таліби на своїй першій прес-конференції заявили, що хочуть мирних відносин з іншими країнами і пообіцяли поважати права жінок, свободу ЗМІ і оголосити амністію чиновникам в Афганістані.
16 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, мова йде про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім маленькі діти. Відомо, що українців на борту було 8.