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Аеропорт Кабула повідомив про припинення обслуговування всіх рейсів

Аеропорт Кабула повідомив про припинення обслуговування всіх рейсів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В аеропорту Кабула призупинили обслуговування всіх рейсів у зв'язку з великою кількістю охочих залишити країну. Про це йдеться в постанові управління цивільної авіації країни, передає УНН.

Цитата

"Всі рейси в Міжнародному аеропорту Хамід Карзай припинені до подальшого розпорядження. Пасажири, які бажають полетіти в різні регіони країни, а також за кордон, будуть заздалегідь повідомлені про відновлення польотів. Заходи вжиті з метою запобігання скупчення людей і безладу в повітряній гавані", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Там відзначили, що авіаційна влада Афганістану "активно працює над тим, щоб внутрішні і міжнародні рейси в аеропорт Кабула і з нього поновилися якнайшвидше".

Додамо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час саміту "Кримської платформи" заявив, що черговий евакуаційний літак з Афганістану вже прямує в Україну. Літаку вдалося вивезти понад 100 українських громадян.

Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув в аеропорт "Бориспіль". На борту перебували 83 громадянина, 31 з яких - українці.

Контекст

15 серпня бойовики "Талібану" без бою увійшли у Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Відразу кілька країн почали евакуацію своїх громадян і співробітників посольств.

Західні країни евакуюють своїх громадян, співробітників, афганців на тлі того, як таліби на своїй першій прес-конференції заявили, що хочуть мирних відносин з іншими країнами і пообіцяли поважати права жінок, свободу ЗМІ і оголосити амністію чиновникам в Афганістані.

16 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, мова йде про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім маленькі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

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