Аеропорт “Бориспіль” попередив про можливі зміни в розкладі через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міжнародний аеропорт “Бориспіль” попередив пасажирів про можливі зміни в розкладі рейсів через несприятливі погодні умови. Про це йдеться на офіційній сторінці аеропорту у Facebook, передає УНН.
“Шановні пасажири, через несприятливі погодні умови та переохолоджений дощ можливі зміни в розкладі рейсів аеропорту "Бориспіль“. Будь-ласка, уважно слідкуйте за інформацією на он-лайн табло”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що станом на 12.25, жодний рейс не скасовано.
Як повідомляв УНН, наразі у Києві немає обмежень на в’їзд транспорту через негоду.