Аэропорт "Борисполь" предупредил о возможных изменениях в расписании из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Международный аэропорт "Борисполь" предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится на официальной странице аэропорта в Facebook, передает УНН.
"Уважаемые пассажиры, из-за неблагоприятных погодных условий и дождя при минусовой температуре воздуха возможны изменения в расписании рейсов аэропорта "Борисполь". Пожалуйста, внимательно следите за информацией на онлайн табло", - говорится в сообщении.
Отметим, что на 12:25, ни один рейс не отменен.
Как сообщал УНН, сейчас в Киеве нет ограничений на въезд транспорта из-за непогоды.