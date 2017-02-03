Аэропорт "Борисполь" предупредил о возможных изменениях в расписании из-за непогоды

"Уважаемые пассажиры, из-за неблагоприятных погодных условий и дождя при минусовой температуре воздуха возможны изменения в расписании рейсов аэропорта "Борисполь". Пожалуйста, внимательно следите за информацией на онлайн табло", - говорится в сообщении.

Отметим, что на 12:25, ни один рейс не отменен.

Как сообщал УНН, сейчас в Киеве нет ограничений на въезд транспорта из-за непогоды.