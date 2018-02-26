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Аеробус Beluga здійснив вимушену посадку через пожежу на борту

Аеробус Beluga здійснив вимушену посадку через пожежу на борту

Київ • УНН

 • 13107 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Один з найкрупніших вантажних літаків аеробус Beluga, що прямував з Великої Британії, здійснив аварійну посадку в аеропорту Гамбурга через пожежу, що спалахнула на борту. Про це повідомляє видання Bild з посиланням на пожежну службу, передає УНН.

Відзначається, що пожежа сталася в кабіні пілота в понеділок у першій половині дня, імовірно, через загоряння кабелю. Літак був змушений приземлитися в невеликому аеропорту Гамбург-Фінкенвердер після повідомлення екіпажу про “дим у кабіні”.

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“Пожежу було ліквідовано”, — повідомив прес секретар пожежного відомства Гамбурга.

Екіпаж літака, що складається з трьох осіб, не постраждав, відзначає видання.

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Airbus 300-600ST Beluga — це транспортний літак, який застосовується для перевезення вантажів великого розміру. Виробником літального апарату є компанія Airbus. Через свій бульбоподібний ніс літак-гігант отримав ім’я одного з невеликих північних китів — “Білий кит”, або “Білуха”.

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