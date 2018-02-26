Аэробус Beluga совершил вынужденную посадку из-за пожара на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Один из крупнейших грузовых самолетов аэробус Beluga, направлявшегося из Великобритании, совершил аварийную посадку в аэропорту Гамбурга из-за пожара, вспыхнувшего на борту. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на пожарную службу, передает УНН.
Отмечается, что пожар произошел в кабине пилота в понедельник в первой половине дня, вероятно, из-за возгорания кабеля. Самолет был вынужден приземлиться в небольшом аэропорту Гамбург-Финкенвердер после сообщения экипажа о "дыме в кабине".
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"Пожар был ликвидирован", - сообщил пресс-секретарь пожарного ведомства Гамбурга.
Экипаж самолета состоит из трех человек, не пострадал, отмечает издание.
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Airbus 300-600ST Beluga - это транспортный самолет, который применяется для перевозки грузов большого размера. Производителем летательного аппарата является компания Airbus. Из-за своего клубневидного носа самолет-гигант получил имя одного из небольших северных китов - "Белый кит" или "Белуха".