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Адвокатка Закревська повідомила про стан полонених українців у Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Троє українських моряків, поранені під час атаки росіянами українських кораблів біля Керченської протоки, перебувають у лікарні слідчого ізолятора № 1 по Москві, “Матроської тиші”. Про це повідомила адвокатка Євгенія Закревська з посиланням на Павла П’ятницького — члена Громадської спостережної комісії Москви з контролю за дотриманням прав громадян в місцях позбавлення волі, інформує УНН з посиланням на її Facebook-сторінку.

Адвокатка Закревська повідомила про стан полонених українців у Москві

Двом військовослужбовцям накладений гіпс, під час нападу росіян вони дістали осколкові поранення. “Їм роблять перев’язку, ставлять крапельниці. Адміністрація ізолятора видала зимовий одяг і взуття, чисту постільну білизну... Якістю харчування поранені задоволені, претензій будь-яких до медиків санітарної частини ізолятора або інспекторам УФСІН Москви не мають”, — додала адвокатка.

Василь Сорока, співробітник контррозвідки СБУ (дістав осколкове поранення), перебуває в одиночній камері. Андрій Ейдер з осколковими пораненнями ніг — з двома сусідами по камері, які нібито допомагають йому виходити на прогулянку. Ейдеру також видали тростину.

Закревська передала слова П’ятницького, що: “Відразу після надходження всі троє були оглянуті терапевтом, хірургом, невропатологом та інфекціоністом. Їм зробили ЕКГ, УЗД, взяті аналізи, а Артеменко 3 грудня додатково оглянутий офтальмологом... Стан усіх трьох пацієнтів головлікар лікарні оцінює як стабільний та задовільний”.

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