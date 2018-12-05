Адвокат Закревская сообщила о состоянии пленных украинцев в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Трое украинских моряков, раненых во время атаки россиянами украинских кораблей у Керченского пролива, находятся в больнице следственного изолятора № 1 по Москве, “Матросской тишины”. Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская со ссылкой на Павла Пятницкого — члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, передает УНН со ссылкой на ее Facebook-страницу.
Двум военнослужащим наложен гипс, во время нападения россиян они получили осколочные ранения. “Им делают перевязку, ставят капельницы. Администрация изолятора выдала зимнюю одежду и обувь, чистое постельное белье... Качеством питания раненые довольны, претензий любых к медикам санитарной части изолятора или инспекторам УФСИН Москвы не имеют”, — добавила адвокат.
Василий Сорока, сотрудник контрразведки СБУ (получил осколочное ранение), находится в одиночной камере. Андрей Эйдер с осколочными ранениями ног — с двумя сокамерниками, которые якобы помогают ему выходить на прогулку. Эйдеру также выдали трость.
Закревская передала слова Пятницкого, что: “Сразу после поступления все трое были осмотрены терапевтом, хирургом, невропатологом и инфекционистом. Им сделали ЭКГ, УЗИ, взяты анализы, а Артеменко 3 декабря будет дополнительно осмотрен офтальмологом... Состояние всех трех пациентов главврач больницы оценивает как стабильное и удовлетворительное”.