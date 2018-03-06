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Адвокати Януковича заявили, що ГПУ відкрила провадження проти їхнього колеги

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Сторона захисту екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду заявляє, що на керівника їхнього адвокатського об'єднання Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження, що свідчить про спробу тиску та перешкоджанню адвокатам у захисті Януковича. Про це сьогодні у судовому засідання Оболонського районного суду Києва заявив адвокат Віталій Сердюк, передає кореспондент УНН.

“Ми заявляємо про початок кримінального переслідування з боку Генеральної прокуратури. 28 лютого Генпрокуратура на прохання народного депутата з „Блоку Петра Порошенка“ Мустафи Найєма почала кримінальне провадження на керівника адвокатського об'єднання... Це позиція, яка відкриває для Генеральної прокуратури можливості застосовувати всі заходи, у тому числі заволодінням доказами у справі і перешкоджати діяльності адвокатам”, — сказав В.Сердюк.

Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва переніс на 14 березня судове засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

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