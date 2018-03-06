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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 51977 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62584 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 65732 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104127 просмотра

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Адвокаты Януковича заявили, что ГПУ открыла производство против их коллеги

Адвокаты Януковича заявили, что ГПУ открыла производство против их коллеги

Киев  •  УНН

 • 9237 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича в деле о государственной измене заявляет, что на руководителя их адвокатского объединения Генеральная прокуратура открыла уголовное производство, что свидетельствует о попытке давления и препятствия адвокатам в защите Януковича. Об этом сегодня в судебном заседании Оболонского районного суда Киева заявил адвокат Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.

"Мы заявляем о начале уголовного преследования со стороны Генеральной прокуратуры. 28 февраля Генпрокуратура по просьбе народного депутата из "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема начала уголовное производство на руководителя адвокатского объединения... Это позиция, которая открывает для Генеральной прокуратуры возможности применять все мероприятия, в том числе овладением доказательствами по делу и препятствовать деятельности адвокатов", - сказал В.Сердюк.

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева перенес на 14 марта судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

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