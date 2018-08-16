Адвокати Януковича зчинили галас у суді після оголошення про початок дебатів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сторона захисту екс-президента України Віктора Януковича, який звинувачується у державній зраді, вчинила галас у судовому засіданні Оболонського районного суду Києва після оголошення головуючим суддею Владиславом Дев'ятко початку судових дебатів, передає кореспондент УНН.
“У нас на зв’язку знаходиться свідок Ярощук і свідок Азаров. Шановний суд, припиніть вчиняти злочин проти Януковича... Я прошу, шановний суд, повернутися до закону! Я прошу зараз забезпечити можливість викликати свідка Азарова, я прошу суд допитати свідка Ярощука... Прокурори, припинить чинити злочин! Надайте можливість допитати свідків! Не переводьте судовий процес у фарс!” — сказав адвокат Віталій Сердюк.
Cторона обвинувачення тим часом розпочала свій виступ у судових дебатах.
Пізніше суддя оголосив 15-хвилинну перерву у судовому засіданні через галас адвокатів.
“Враховуючи, що на даний час шановними захисниками Віктора Федовроича Януковича вживаються заходи щодо зриву судового засідання, суд на місці ухвалив — судовому розпоряднику та поліції забезпечити порядок у судовому засіданні. Зокрема, видалити техніку, яка не дозволена у використанні. У судовому засідання оголошено перерву на 15 хвилин”, — сказав В.Дев’ятко.
Як повідомляв УНН, суд не задовольнив заяву Януковича про відмову від безплатного адвоката.
Раніше Янукович написав заяву, якою заборонив здійснювати його захист у справі про державну зраду адвокатам, виділеним державою.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, на судові засідання, які відбудуться 16 і 17 серпня, коли планується провести судові дебати.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.