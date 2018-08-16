Адвокаты Януковича подняли шум в суде после объявления о начале дебатов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, подняли шум в судебном заседании Оболонского районного суда Киева после объявления председательствующим судьей Владиславом Девятко начала судебных прений, передает корреспондент УНН.
"У нас на связи находится свидетель Ярощук и свидетель Азаров. Уважаемый суд, прекратите совершать преступление против Януковича... Я прошу, уважаемый суд, вернуться к закону! Я прошу сейчас обеспечить возможность вызвать свидетеля Азарова, я прошу суд допросить свидетеля Ярощука... Прокуроры, прекратит совершать преступление! Предоставьте возможность допросить свидетелей! Не переводите судебный процесс в фарс!» - сказал адвокат Виталий Сердюк.
Cторона обвинения тем временем начала свое выступление в судебных прениях.
Позже судья объявил 15-минутный перерыв в судебном заседании из-за шума адвокатов.
"Учитывая, что в настоящее время уважаемыми защитниками Виктора Федовроича Януковича принимаются меры по срыву судебного заседания, суд на месте постановил - судебному распорядителю и полиции обеспечить порядок в судебном заседании. В частности, удалить технику, которая не разрешена в использовании. В судебном заседании объявлен перерыв на 15 минут ", - сказал В.Девьятко.
Как сообщал УНН, суд не удовлетворил заявление Януковича об отказе от бесплатного адвоката.
Ранее Янукович написал заявление, в котором запретил осуществлять его защиту по делу о государственной измене адвокатам, выделенным государством.
Напомним, Оболонский районный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, на судебные заседания, которые состоятся 16 и 17 августа, когда планируется провести судебные дебаты.
Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.