Адвокати: термін відкриття справи про держзраду Януковича сплинув у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральна прокуратура України не мала процесуальних прав відкривати і розслідувати кримінальне провадження про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, оскільки на момент його відкриття сплинули строки давнини. Про це сьогодні у коментарі журналістам у перерві засідання в Оболонському районному суді Києва заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає кореспондент УНН.
“Ми хотіли почути відповідь — чому лише у 2016 році прокуратура розпочала цю справу? Відповіді на це питання ми не отримали. Крім того, строки порушення цієї справи спливли у 2016 року. Але вона зараз слухається у суді тільки тому, що є політично замовленою”, — сказав В.Сердюк.
За його словами, цю справу треба було відкривати і розслідувати у 2014 році після подій у Криму, але прокуратура чомусь це не зробила.
Нагадаємо, що сьогодні суд вивчає матеріали справи, надані стороною обвинувачення, які раніше судом не досліджувалися.