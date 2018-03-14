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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43640 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48298 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Адвокаты: срок открытия дела о госизмене Януковича истек в 2016 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины не имела процессуальных прав открывать и расследовать уголовное производство о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, поскольку на момент его открытия истекли сроки давности. Об этом сегодня в комментарии журналистам в перерыве заседания в Оболонском районном суде Киева заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.

"Мы хотели услышать ответ - почему только в 2016 году прокуратура начала это дело? Ответа на этот вопрос мы не получили. Кроме того, сроки возбуждения этого дела истекли в 2016 году. Но она сейчас слушается в суде только потому, что является политически заказной", - сказал В.Сердюк.

По его словам, это дело надо было открывать и расследовать в 2014 году после событий в Крыму, но прокуратура почему-то это не сделала.

Напомним, что сегодня суд изучает материалы дела, предоставленные стороной обвинения, которые ранее судом не исследовались.

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