Адвокаты: срок открытия дела о госизмене Януковича истек в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины не имела процессуальных прав открывать и расследовать уголовное производство о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, поскольку на момент его открытия истекли сроки давности. Об этом сегодня в комментарии журналистам в перерыве заседания в Оболонском районном суде Киева заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.
"Мы хотели услышать ответ - почему только в 2016 году прокуратура начала это дело? Ответа на этот вопрос мы не получили. Кроме того, сроки возбуждения этого дела истекли в 2016 году. Но она сейчас слушается в суде только потому, что является политически заказной", - сказал В.Сердюк.
По его словам, это дело надо было открывать и расследовать в 2014 году после событий в Крыму, но прокуратура почему-то это не сделала.
Напомним, что сегодня суд изучает материалы дела, предоставленные стороной обвинения, которые ранее судом не исследовались.