Адвокати "бурштинового прокурора" Рівненщини проситимуть суд скасувати арешт підозрюваного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Захисники колишнього заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика подали скаргу про скасування арешту підозрюваного. Її 15 лютого розгляне Апеляційний суд Києва, повідомив УНН адвокат підозрюваного прокурора Володимир Гнатущенко.
Нагадаємо, 16 лютого завершується арешт колишнього заступника прокурора Рівненської області А.Боровика, якого підозрюють в організації з покривання незаконного видобутку бурштину. Нині він перебуває в слідчому ізоляторі Києва. Триває слідство.
Як повідомляв УНН, заступника прокурора області А.Боровика затримали 4 липня 2015 року в робочому кабінеті.