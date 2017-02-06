Адвокаты "янтарного прокурора" Ровенской области будут просить суд отменить арест подозреваемого

Напомним, 16 февраля завершается арест бывшего заместителя прокурора Ровенской области А.Боровика, которого подозревают в покрытии незаконной добычи янтаря. Сейчас он находится в следственном изоляторе Киева. Продолжается следствие.

Как сообщал УНН, заместителя прокурора области А.Боровика задержали 4 июля 2015 года в рабочем кабинете.