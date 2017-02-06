Адвокаты "янтарного прокурора" Ровенской области будут просить суд отменить арест подозреваемого
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Защитники бывшего заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика подали жалобу об отмене ареста подозреваемого. Ее 15 февраля рассмотрит Апелляционный суд Киева, сообщил УНН адвокат подозреваемого прокурора Владимир Гнатущенко.
Напомним, 16 февраля завершается арест бывшего заместителя прокурора Ровенской области А.Боровика, которого подозревают в покрытии незаконной добычи янтаря. Сейчас он находится в следственном изоляторе Киева. Продолжается следствие.
Как сообщал УНН, заместителя прокурора области А.Боровика задержали 4 июля 2015 года в рабочем кабинете.