У вбивстві адвоката на Рівненщині підозрюють тернопільського прокурора
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. У вбивстві жінки-адвоката з Дубна підозрюється працівник прокуратури Тернопільської області Ігор Чайка. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник начальника управління НП у Рівненської області Сергій Волков.
За його словами, стрілянина сталася на ґрунті сімейного конфлікту.
“До батька В’ячеслава Чайки, екс-очільника рівненської поліції, приїхав старший син Ігор. Сварка закінчилася стріляниною. За оперативними даними, син випустив обойму в жінку батька, вона померла на місці. Батько отримав два поранення”, — зазначив Сергій Волков.
В’ячеслава Чайку прооперували. Жінка-адвокат померла на місці.
Стрілка наразі не затримано. На місці вилучили гільзи від пістолета 9 мм.
Підозрюваного збираються оголосити розшук.
Нагадаємо, 2 березня УНН повідомляв що на Рівненщині вбили адвоката та поранили екс-начальника обласної поліції.