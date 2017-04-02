В убийстве адвоката в Ровенской области подозревают тернопольского прокурора

По его словам, стрельба произошла на почве семейного конфликта.

"К отцу Вячеслава Чайки, экс-главы ровенской полиции, приехал старший сын Игорь. Ссора закончилась стрельбой. По оперативным данным, сын выпустил обойму в женщину отца, она скончалась на месте. Отец получил два ранения ", - отметил Сергей Волков.

В.Чайку прооперировали. Женщина-адвокат скончалась на месте.

Стрелка пока не задержан. На месте изъяли гильзы от пистолета 9 мм.

Подозреваемого собираются объявить розыск.

Напомним, 2 марта сообщал что на Ровенщине убили адвоката и ранили экс-начальника областной полиции .