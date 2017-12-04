Адвокат Януковича заявив, що відеозаписи захоплення Криму "є неочевидними"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Ігор Ляшенко заявляє, що відеозаписи щодо захоплення представниками ЗС РФ Криму у 2014 році, які містяться як докази у матеріалах справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, потребують встановлення авторства, або ж визнання їх "неочевидними". Про це І.Ляшенко заявив сьогодні на судовому засіданні Оболонського районного суду Києва, передає кореспондент УНН.
"Використовувати ці відео як доказ без з'ясування джерел походження є неприпустимим... Необхідно оглянути відповідні веб-ресурси, з яких була знята інформація, встановити та викликати на допит авторів відеозйомок. В іншому разі просимо суд визнати ці докази неочевидними", - сказав адвокат.
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У свою чергу суд зауважив, що "оцінка доказам буде надаватися судом у нарадчій кімнаті".
Нагадаємо, 4 грудня суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича.