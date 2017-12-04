Адвокат Януковича заявил, что видеозаписи захвата Крыма "являются неочевидными"

"Использовать эти видео в качестве доказательства без выяснения источников происхождения недопустимо... Необходимо осмотреть соответствующие веб-ресурсы, из которых была снята информация, установить и вызвать на допрос авторов видеосъемок. В противном случае просим суд признать эти доказательства неочевидными", - сказал адвокат.

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В свою очередь суд отметил, что "оценка доказательствам будет предоставляться судом в совещательной комнате".

Напомним, 4 декабря суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича.