Адвокат Януковича заявил, что видеозаписи захвата Крыма "являются неочевидными"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Игорь Ляшенко заявляет, что видеозаписи по захвату представителями ВС РФ Крыма в 2014 году, которые содержатся в качестве доказательств в материалах дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, требуют установки авторства, или же признание их "неочевидными". Об этом И.Ляшенко заявил сегодня на судебном заседании Оболонского районного суда Киева, передает корреспондент УНН.
"Использовать эти видео в качестве доказательства без выяснения источников происхождения недопустимо... Необходимо осмотреть соответствующие веб-ресурсы, из которых была снята информация, установить и вызвать на допрос авторов видеосъемок. В противном случае просим суд признать эти доказательства неочевидными", - сказал адвокат.
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В свою очередь суд отметил, что "оценка доказательствам будет предоставляться судом в совещательной комнате".
Напомним, 4 декабря суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича.