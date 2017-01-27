Адвокат відмовився отримувати уточнену підозру В.Януковичу - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Адвокат екс-президента Віктора Януковича відмовився отримувати уточнену підозру свого підзахисного. Про це повідомив прокурор військової прокуратури Максим Крим, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми намагалися вручити повідомлення про підозру (Януковичу - ред.) адвокату Федоренку, який відмовився її отримувати",- сказав М.Крим.
Він додав, що адвокат написав відмову від отримання підозри, однак ГПУ направила відповідні матеріали в офіс захисників екс-президента.
М.Крим додав, що відмова захисника ніяк не вплине на хід слідства.
Нагадаємо, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України планує завершити спеціальне (заочне) досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді 30 січня і надасть захисту матеріали справи для ознайомлення.
Як повідомляв УНН, екс-президента України Віктора Януковича викликали до Головної військової прокуратури на допити на 27 і 30 січня.
Сьогодні військова прокуратура планувала вручити адвокатам екс-президента уточнену підозру у кримінальному провадженні щодо державної зради.
20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.