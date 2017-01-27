Адвокат отказался получать уточненное подозрение В.Януковичу - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Адвокат экс-президента Виктора Януковича отказался получать уточненное подозрение своего подзащитного. Об этом сообщил прокурор военной прокуратуры Максим Крым, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы пытались вручить уведомление о подозрении (В.Януковичу - ред.) адвокату Федоренко, который отказался его получать", - сказал М.Крым.
Он добавил, что адвокат написал отказ от получения подозрения, однако ГПУ направила соответствующие материалы в офис защитников экс-президента.
М.Крым добавил, что отказ защитника никак не повлияет на ход следствия.
Напомним, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины планирует завершить специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене 30 января и предоставит защите материалы дела для ознакомления.
Как сообщал УНН, экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали в Главную военную прокуратуру на допросы на 27 и 30 января.
Сегодня военная прокуратура планировала вручить адвокатам экс-президента уточненное подозрение в уголовном производстве по государственной измене.
20 января Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществить специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
28 ноября 2016 г. Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.