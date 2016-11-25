Адвокат В.Януковича попросив Ю.Луценка порушити справи проти поліції і активістів

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 966 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 86921 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 102099 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 101154 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 104878 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 113546 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 169025 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75221 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162775 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111762 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
5.9м/с
30%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 20292 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 17863 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 16630 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 25033 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 10645 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 2158 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 10718 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 86895 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 169008 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 187683 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 1334 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 102095 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104123 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48239 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51278 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Адвокат В.Януковича попросив Ю.Луценка порушити справи проти поліції і активістів

Київ • УНН

 • 7627 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк публічно попросив Генерального прокурора України порушити кримінальні провадження проти поліції та активістів через блокування вивезення з Лук’янівського СІЗО п’яти екс-беркутівців на судове засідання. Про це він сказав журналістам у Ростові-на-Дону, передає УНН.

Адвокат В.Януковича попросив Ю.Луценка порушити справи проти поліції і активістів

“Я звертаюсь до Генерального прокурора з вимогою негайно внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і порушити кримінальну справу по цим двом фактам і забезпечити його термінове розслідування”, — сказав він.

В.Сердюк зазначив, що вчора вже була інформація про блокування слідчого ізолятору з ціллю зриву сьогоднішнього засідання.

“Не було здійснено з боку поліції ніяких необхідних юридичних дій, які б були направлені на забезпечення доставки підсудних до суду. Я бачу в діях поліції склад злочину — службова халатність. Також передбачаю склад злочину в діях осіб, які блокували вивіз співробітників “Беркута”, — додав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,241.15
Ethereum
$1,638.78