Адвокат В.Януковича попросив Ю.Луценка порушити справи проти поліції і активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк публічно попросив Генерального прокурора України порушити кримінальні провадження проти поліції та активістів через блокування вивезення з Лук’янівського СІЗО п’яти екс-беркутівців на судове засідання. Про це він сказав журналістам у Ростові-на-Дону, передає УНН.
“Я звертаюсь до Генерального прокурора з вимогою негайно внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і порушити кримінальну справу по цим двом фактам і забезпечити його термінове розслідування”, — сказав він.
В.Сердюк зазначив, що вчора вже була інформація про блокування слідчого ізолятору з ціллю зриву сьогоднішнього засідання.
“Не було здійснено з боку поліції ніяких необхідних юридичних дій, які б були направлені на забезпечення доставки підсудних до суду. Я бачу в діях поліції склад злочину — службова халатність. Також передбачаю склад злочину в діях осіб, які блокували вивіз співробітників “Беркута”, — додав він.