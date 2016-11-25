Адвокат В.Януковича попросил Ю.Луценко возбудить дела против полиции и активистов

"Я обращаюсь к Генеральному прокурору с требованием немедленно внести в Единый реестр досудебных расследований и возбудить уголовное дело по этим двум фактам и обеспечить его срочное расследование", - сказал он.

В.Сердюк отметил, что вчера уже была информация о блокировании следственного изолятора с целью срыва сегодняшнего заседания.

"Не было осуществлено со стороны полиции никаких необходимых юридических действий, которые были направлены на обеспечение доставки подсудимых в суд. Я вижу в действиях полиции состав преступления - служебная халатность. Также предполагаю состав преступления в действиях лиц, которые блокировали вывоз сотрудников "Беркута", - добавил он.