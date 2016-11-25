Адвокат В.Януковича попросил Ю.Луценко возбудить дела против полиции и активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк публично попросил Генерального прокурора Украины возбудить уголовные производства против полиции и активистов из-за блокирования вывоза из Лукьяновского СИЗО пяти экс-беркутовцев в суд. Об этом он сказал журналистам в Ростове-на-Дону, передает УНН.
"Я обращаюсь к Генеральному прокурору с требованием немедленно внести в Единый реестр досудебных расследований и возбудить уголовное дело по этим двум фактам и обеспечить его срочное расследование", - сказал он.
В.Сердюк отметил, что вчера уже была информация о блокировании следственного изолятора с целью срыва сегодняшнего заседания.
"Не было осуществлено со стороны полиции никаких необходимых юридических действий, которые были направлены на обеспечение доставки подсудимых в суд. Я вижу в действиях полиции состав преступления - служебная халатность. Также предполагаю состав преступления в действиях лиц, которые блокировали вывоз сотрудников "Беркута", - добавил он.