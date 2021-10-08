Адвокат: спостерігаю за процесом обрання запобіжного заходу меру Труханову. По суті, у процесі – відсутність будь-яких доказів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У процесі розгляду справ стосовно мера Одеси Геннадія Труханова суд розбереться в необґрунтованості обвинувачень і в тому, що земля, яка, за словами прокурора, вибула з комунальної власності, нікуди не поділася і за неї сплачують орендні платежі. Таке переконання у своєму Facebook висловила адвокатка Ольга Просянюк, передає УНН.

Деталі

"Спостерігаю за процесом обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадієві Труханову. Усе як завжди: брифінг – наклеювання ярликів – а, по суті, у процесі – відсутність будь-яких доказів. Вимоги процесуального законодавства зводяться до того, що для вручення людині підозри й обрання їй запобіжного заходу мають бути докази:

1) скоєння злочину;
2) ризиків того, що особа ухилятиметься від суду та слідства.

Ознайомившись у Telegram-каналі з текстом підозри Труханову Г.Л., можна сміливо стверджувати, що таку підозру можна вручити будь-якому меру або державному службовцю, тільки вибирай прізвище", – написала юристка.

Вона додала, що суть підозри зводиться до того, що є якась злочинна організація, у яку входять співробітники Одеської міської ради.

"Вони виконують свої посадові інструкції, проводять засідання, ухвалюють рішення, реалізовують їх. І це, за версією сторони обвинувачення, є злочином. Безумовно, у процесі розгляду цих справ суд розбереться в необґрунтованості обвинувачень і в тому, що земля (яка, за доводами прокурора, вибула з комунальної власності) нікуди не поділася, за неї сплачують орендні платежі, і у всіх інших необґрунтованих обвинуваченнях. Просто хочеться, щоб не словом, а ділом – точніше обґрунтованістю доказів, аргументували ті чи інші обвинувачення особи і сторона обвинувачення не забувала про презумпцію невинуватості", – підсумувала Просянюк.

Контекст:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати мера Одеси Геннадія Труханова з альтернативою застави в розмірі 120 млн грн.

Під час перерви в суді Труханов заявив журналістам, що кримінальне провадження проти нього нібито наказав відкрити голова Виконкому реформ, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі.

Мер Одеси також заявив, що в нього немає 120 млн грн на внесення застави. "120 млн застави. Де я візьму ці гроші? Представник обвинувачення намагався ввести в оману суддю, кажучи, що мої фінанси дозволяють заплатити таку заставу. Він сказав, що я торік купив квартиру. Яку квартиру? Які ризики? Навіщо зараз просити про тримання під вартою? Я за чотири з половиною роки не втік", – сказав він.

6 жовтня 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро вручили підозру Труханову і ще трьом посадовцям Одеської міськради у зв'язку зі зловживанням службовим становищем і участю у злочинній організації. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (створення або участь у злочинній організації) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що мало тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Труханов і ще 11 осіб, серед яких посадовці міськради Одеси, також фігурують у справі про завдання збитків бюджету міста – про придбання будівлі заводу "Краян". 2019 року Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших підозрюваних у цьому провадженні, САП подала апеляцію, і 2021 року Вищий антикорупційний суд скасував виправдувальний вирок, скерувавши справу на повторний розгляд до першої інстанції ВАКС. 

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