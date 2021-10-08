Адвокат: наблюдаю за процессом избрания меры пресечения мэру Труханову. По сути в процессе – отсутствие каких-либо доказательств

Детали

"Наблюдаю за процессом избрания меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Все как всегда: брифинг – наклеивание ярлыков, а по сути в процессе – отсутствие каких-либо доказательств. Требования процессуального законодательства сводятся к тому, что для вручения человеку подозрения и избрания ему меры пресечения должны присутствовать доказательства:

1. совершения преступления;

2. рисков того, что лицо будет уклоняться от суда и следствия.

Ознакомившись в Telegram-канале с текстом подозрения Труханову Г. Л., можно смело утверждать, что такое подозрение можно вручить любому мэру или государственному служащему, только выбирай фамилию", – написала юрист.

Она добавила, что суть подозрения сводится к тому, что есть некая преступная организация, в которую входят сотрудники Одесского городского совета.

"Они выполняют свои должностные инструкции, проводят заседания, выносят решения, реализовывают их. И это, по версии стороны обвинения, является преступлением. Безусловно, в процессе рассмотрения этих дел суд разберется в несостоятельности обвинений и в том, что земля (которая по доводам прокурора выбыла из коммунальной собственности) никуда не девалась, за нее платятся арендные платежи, и во всех остальных необоснованных обвинениях. Просто хочется, чтобы не словом, а делом – вернее обоснованностью доказательств, аргументировались те или иные обвинения лица и сторона обвинения не забывала о презумпции невиновности", – подытожила Просянюк.

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн.

Во время перерыва в суде Труханов заявил журналистам, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Мэр Одессы также заявил, что у него нет 120 млн грн на внесение залога. "120 млн залога. Где я возьму эти деньги? Представитель обвинения пытался ввести в заблуждение судью, говоря, что мои финансы позволяют заплатить такой залог. Он сказал, что я в прошлом году купил квартиру. Какую квартиру? Какие риски? Зачем сейчас просить о содержании под стражей? Я за четыре с половиной года не сбежал", – сказал он.

6 октября 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи с злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, также фигурируют в деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.