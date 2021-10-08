Адвокат: наблюдаю за процессом избрания меры пресечения мэру Труханову. По сути в процессе – отсутствие каких-либо доказательств

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 105389 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 114099 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 102711 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102272 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 129688 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 119933 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 157711 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143027 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179453 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172907 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

2 марта, 11:50 • 106620 просмотра
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102312 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 36114 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 48306 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 60672 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 114091 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 129682 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 299690 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 266570 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 251440 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 105389 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 118326 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 157711 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 116362 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 115992 просмотра
Актуальное
Адвокат: наблюдаю за процессом избрания меры пресечения мэру Труханову. По сути в процессе – отсутствие каких-либо доказательств

Адвокат: наблюдаю за процессом избрания меры пресечения мэру Труханову. По сути в процессе – отсутствие каких-либо доказательств

Киев  •  УНН

 • 19452 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В процессе рассмотрения дел по мэру Одессы Геннадию Труханову суд разберется в несостоятельности обвинений и в том, что земля, которая, по словам прокурора, выбыла из коммунальной собственности, никуда не девалась и за нее платятся арендные платежи. Такое убеждение в своем Facebook выразила адвокат Ольга Просянюк, передает УНН.

Детали

"Наблюдаю за процессом избрания меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Все как всегда: брифинг – наклеивание ярлыков, а по сути в процессе – отсутствие каких-либо доказательств. Требования процессуального законодательства сводятся к тому, что для вручения человеку подозрения и избрания ему меры пресечения должны присутствовать доказательства:

1. совершения преступления;
2. рисков того, что лицо будет уклоняться от суда и следствия.

Ознакомившись в Telegram-канале с текстом подозрения Труханову Г. Л., можно смело утверждать, что такое подозрение можно вручить любому мэру или государственному служащему, только выбирай фамилию", – написала юрист.

Она добавила, что суть подозрения сводится к тому, что есть некая преступная организация, в которую входят сотрудники Одесского городского совета.

"Они выполняют свои должностные инструкции, проводят заседания, выносят решения, реализовывают их. И это, по версии стороны обвинения, является преступлением. Безусловно, в процессе рассмотрения этих дел суд разберется в несостоятельности обвинений и в том, что земля (которая по доводам прокурора выбыла из коммунальной собственности) никуда не девалась, за нее платятся арендные платежи, и во всех остальных необоснованных обвинениях. Просто хочется, чтобы не словом, а делом – вернее обоснованностью доказательств, аргументировались те или иные обвинения лица и сторона обвинения не забывала о презумпции невиновности", – подытожила Просянюк.

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн.

Во время перерыва в суде Труханов заявил журналистам, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Мэр Одессы также заявил, что у него нет 120 млн грн на внесение залога. "120 млн залога. Где я возьму эти деньги? Представитель обвинения пытался ввести в заблуждение судью, говоря, что мои финансы позволяют заплатить такой залог. Он сказал, что я в прошлом году купил квартиру. Какую квартиру? Какие риски? Зачем сейчас просить о содержании под стражей? Я за четыре с половиной года не сбежал", – сказал он.

6 октября 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи с злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, также фигурируют в деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы