Адвокат Сенцова розповів, що необхідно для початку процедури помилування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Для того, щоб розпочати процедуру помилування українського режисера Олега Сенцова, необхідно перш за все створити спеціальну урядову комісію. Про це заявив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, передає УНН з посиланням на Facebook журналіста Антона Наумлюка.
"Необхідний по законодавству набір дій" охоплює створення комісії, яка повинна отримати висновок з колонії про фізичний стан ув'язненого і його поведінці. Приблизно те ж саме, що відбувається при ухваленні рішення про УДЗ. Потрібно отримати психологічний висновок, висновок від керівництва колонії, чи є якісь нарікання або заохочення за час відбування покарання. У підсумку робиться висновок, чи представляє він суспільну небезпеку і чи можна його помилувати. Виносяться рекомендації, які розглядає президент і приймає рішення", - розповів Дінзе.
Нагадаємо, в Адміністрації президента РФ отримали лист матері Олега Сенцова про помилування сина, який голодує в російській в'язниці 88-й день, проте офіційної реакції поки немає.