Адвокат Сенцова розповів, що необхідно для початку процедури помилування

"Необхідний по законодавству набір дій" охоплює створення комісії, яка повинна отримати висновок з колонії про фізичний стан ув'язненого і його поведінці. Приблизно те ж саме, що відбувається при ухваленні рішення про УДЗ. Потрібно отримати психологічний висновок, висновок від керівництва колонії, чи є якісь нарікання або заохочення за час відбування покарання. У підсумку робиться висновок, чи представляє він суспільну небезпеку і чи можна його помилувати. Виносяться рекомендації, які розглядає президент і приймає рішення", - розповів Дінзе.



Нагадаємо, в Адміністрації президента РФ отримали лист матері Олега Сенцова про помилування сина, який голодує в російській в'язниці 88-й день, проте офіційної реакції поки немає.



