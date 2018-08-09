Адвокат Сенцова рассказал, что необходимо для начала процедуры помилования
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Для того, чтобы начать процедуру помилования украинского режиссера Олега Сенцова, необходимо прежде всего создать специальную правительственную комиссию. Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает УНН со ссылкой на Facebook журналиста Антона Наумлюка.
"Необходимый по законодательству набор действий" охватывает создание комиссии, которая должна получить вывод из колонии о физическом состоянии заключенного и его поведении. Примерно то же самое, что происходит при принятии решения об УДО. Нужно получить психологическое заключение, заключение от руководства колонии, есть ли какие нарекания или поощрения за время отбывания наказания. В итоге делается вывод, представляет он общественную опасность и можно ли его помиловать. Выносятся рекомендации, которые рассматривает президент и принимает решение", - рассказал Динзе.
Напомним, в Администрации президента РФ получили письмо матери Олега Сенцова о помиловании сына, который голодает в российской тюрьме 88-й день, однако официальной реакции пока нет.