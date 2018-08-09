Адвокат Сенцова рассказал, что необходимо для начала процедуры помилования

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 24191 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 66133 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 46355 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 91993 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 165249 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 262252 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 198390 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 262701 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 285715 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223801 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 69930 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 76127 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 69247 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 65624 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 45859 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 11814 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 35563 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 340747 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 307855 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 392455 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 12392 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 19386 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 56195 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 262701 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 99726 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Адвокат Сенцова рассказал, что необходимо для начала процедуры помилования

Киев • УНН

 • 9720 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Для того, чтобы начать процедуру помилования украинского режиссера Олега Сенцова, необходимо прежде всего создать специальную правительственную комиссию. Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает УНН со ссылкой на Facebook журналиста Антона Наумлюка.

Адвокат Сенцова рассказал, что необходимо для начала процедуры помилования

"Необходимый по законодательству набор действий" охватывает создание комиссии, которая должна получить вывод из колонии о физическом состоянии заключенного и его поведении. Примерно то же самое, что происходит при принятии решения об УДО. Нужно получить психологическое заключение, заключение от руководства колонии, есть ли какие нарекания или поощрения за время отбывания наказания. В итоге делается вывод, представляет он общественную опасность и можно ли его помиловать. Выносятся рекомендации, которые рассматривает президент и принимает решение", - рассказал Динзе.

Напомним, в Администрации президента РФ получили письмо матери Олега Сенцова о помиловании сына, который голодает в российской тюрьме 88-й день, однако официальной реакции пока нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66