Адвокат розповів про переведення Навального в камеру-одиночку тюремної лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Олексій Навальний знаходиться в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії № 3 у Володимирській області. Про це повідомив адвокат політика Вадим Кобзєв, пише УНН.
Деталі
Кобзєв розповів, що ввечері 18 квітня, в день госпіталізації, Навальному “з четвертого разу зробили крапельницю з глюкозою”.
За словами Кобзєва, увечері 19 квітня “три медсестри зробили шість спроб зробити ще одну крапельницю, але так і не змогли потрапити в вену”. Тепер, заявив адвокат, у Навального “усі руки зколоті і в синцях”.
Іншого лікування, як розповів Кобзєв, Навальному не призначили.
Він знаходиться в одиночній камері туберкульозної лікарні колонії суворого режиму. Його госпіталізували в неділю і ввечері з четвертого разу йому зробили крапельницю з глюкозою.— Вадим Кобзєв (@advokatkobzev) April 20, 2021
Контекст
Олексій Навальний декілька тижнів скаржиться на болі в спині і ногах. З 31 березня він тримає голодовку, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Його лікарі 15 квітня повідомили про “різко негативну” динаміку аналізів політика, яка, на їхню думку, може привести до ниркової недостатності і важких патологій серцево-судинної системи.
Про переведення Навального в стаціонар обласної лікарні для засуджених на території ВК-3 у Володимирі ФСВП повідомила 19 квітня. У відомстві назвали стан здоров’я ув’язненого “задовільним”.