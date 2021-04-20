Адвокат розповів про переведення Навального в камеру-одиночку тюремної лікарні

Деталі

Кобзєв розповів, що ввечері 18 квітня, в день госпіталізації, Навальному “з четвертого разу зробили крапельницю з глюкозою”.

За словами Кобзєва, увечері 19 квітня “три медсестри зробили шість спроб зробити ще одну крапельницю, але так і не змогли потрапити в вену”. Тепер, заявив адвокат, у Навального “усі руки зколоті і в синцях”.

Іншого лікування, як розповів Кобзєв, Навальному не призначили.

Він знаходиться в одиночній камері туберкульозної лікарні колонії суворого режиму. Його госпіталізували в неділю і ввечері з четвертого разу йому зробили крапельницю з глюкозою.

Контекст

Олексій Навальний декілька тижнів скаржиться на болі в спині і ногах. З 31 березня він тримає голодовку, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Його лікарі 15 квітня повідомили про “різко негативну” динаміку аналізів політика, яка, на їхню думку, може привести до ниркової недостатності і важких патологій серцево-судинної системи.

Про переведення Навального в стаціонар обласної лікарні для засуджених на території ВК-3 у Володимирі ФСВП повідомила 19 квітня. У відомстві назвали стан здоров’я ув’язненого “задовільним”.