Адвокат рассказал о переводе Навального в камеру-одиночку тюремной больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Алексей Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии № 3 во Владимирской области. Об этом сообщил адвокат политика Вадим Кобзев, пишет УНН.
Детали
Кобзев рассказал, что вечером 18 апреля, в день госпитализации, Навальному “с четвертого раза сделали капельницу с глюкозой”.
По словам Кобзева, вечером 19 апреля “три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену”. Теперь, заявил адвокат, у Навального “все руки исколоты и в синяках”.
Другого лечения, как рассказал Кобзев, Навальному не назначили.
Он находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима. Его госпитализировали в воскресенье и вечером с четвёртого раза ему сделали капельницу с глюкозой.— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) April 20, 2021
Контекст
Алексей Навальный несколько недель жалуется на боли в спине и ногах. С 31 марта он держит голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. Его лечащие врачи 15 апреля сообщили о “резко отрицательной” динамике анализов политика, которая, по их мнению, может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы.
О переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-3 во Владимире ФСИН сообщила 19 апреля. В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного “удовлетворительным”.