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Адвокат рассказал о переводе Навального в камеру-одиночку тюремной больницы

Адвокат рассказал о переводе Навального в камеру-одиночку тюремной больницы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Алексей Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии № 3 во Владимирской области. Об этом сообщил адвокат политика Вадим Кобзев, пишет УНН.

Детали

Кобзев рассказал, что вечером 18 апреля, в день госпитализации, Навальному “с четвертого раза сделали капельницу с глюкозой”.

По словам Кобзева, вечером 19 апреля “три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену”. Теперь, заявил адвокат, у Навального “все руки исколоты и в синяках”.

Другого лечения, как рассказал Кобзев, Навальному не назначили.

Он находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима. Его госпитализировали в воскресенье и вечером с четвёртого раза ему сделали капельницу с глюкозой.

— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) April 20, 2021

Контекст

Алексей Навальный несколько недель жалуется на боли в спине и ногах. С 31 марта он держит голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. Его лечащие врачи 15 апреля сообщили о “резко отрицательной” динамике анализов политика, которая, по их мнению, может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы.

О переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-3 во Владимире ФСИН сообщила 19 апреля. В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного “удовлетворительным”.

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