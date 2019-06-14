Адвокат розповіла про умови утримання в "Лефортово" одного з військовополонених моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У СІЗО Лефортово український військовополонений моряк Віктор Беспальченко знаходиться в старій камері, де немає гарячої води. Віктор знаходиться в хорошому настрої, з сусідом займається спортом, продовжує вивчати англійську язик. Про це в четвер повідомила адвокат Оксана Опаренко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"У вівторок відвідала в СІЗО Лефортово свого підзахисного Віктора Беспальченко. Віктор знаходиться в хорошому настрої, наскільки це можливо в умовах сьогодення. Разом з сусідом займається спортом. Також, продовжує вивчати англійську мову. Жартував, згадував про будинок, про батьків. Дзвінки рідним і побачення, на жаль, не дозволили. Знаходиться в старій камері, де немає гарячої води, але сподівається, що незабаром переведуть в камеру з ремонтом", - написала юрист.
За її словами, в четвер відбулися слідчі дії за участю Віктора.
"Просив передати батькам і рідним, що любить і сумує. Щоб не переживали за нього", - додала вона.
Як повідомляв УНН, за словами віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, українські моряки, які містяться в російському СІЗО "Лефортово", багато читають і вивчають іноземні мови.