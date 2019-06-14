Адвокат рассказала об условиях содержания в "Лефортово" одного из военнопленных моряков

"Во вторник посетила в СИЗО Лефортово своего подзащитного Виктора Беспальченко. Виктор находится в хорошем настроении, насколько это возможно в настоящих условиях. Вместе с соседом занимается спортом. Также, продолжает изучать английский язык. Шутил, вспоминал о доме, о родителях. Звонки родным и свидания, к сожалению, не разрешили. Находится в старой камере, где нет горячей воды, но надеется, что в скором времени переведут в камеру с ремонтом", - написала юрист.



По её словам, в четверг состоялись следственные действия с участием Виктора.



"Просил передать родителям и родным, что любит и скучает. Чтобы не переживали за него", - добавила она.



Как сообщал УНН, по словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, украинские моряки, которые содержаться в российском СИЗО "Лефортово", много читают и изучают иностранные языки.