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Адвокат рассказала об условиях содержания в "Лефортово" одного из военнопленных моряков

Киев • УНН

 • 8415 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В СИЗО Лефортово украинский военнопленный моряк Виктор Беспальченко находится в старой камере, где нет горячей воды. Виктор находится в хорошем настроении, с соседом занимается спортом, продолжает изучать английский язик. Об этом в четверг сообщила адвокат Оксана Опаренко на своей странице в Facebook, передаёт УНН.

Адвокат рассказала об условиях содержания в "Лефортово" одного из военнопленных моряков

"Во вторник посетила в СИЗО Лефортово своего подзащитного Виктора Беспальченко. Виктор находится в хорошем настроении, насколько это возможно в настоящих условиях. Вместе с соседом занимается спортом. Также, продолжает изучать английский язык. Шутил, вспоминал о доме, о родителях. Звонки родным и свидания, к сожалению, не разрешили. Находится в старой камере, где нет горячей воды, но надеется, что в скором времени переведут в камеру с ремонтом", - написала юрист.

По её словам, в четверг состоялись следственные действия с участием Виктора.

"Просил передать родителям и родным, что любит и скучает. Чтобы не переживали за него", - добавила она.

Как сообщал УНН, по словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, украинские моряки, которые содержаться в российском СИЗО "Лефортово", много читают и изучают иностранные языки.

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