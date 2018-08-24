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Адвокат радить Трампу не йти на помилування довірених осіб до кінця розслідування стосовно РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа рекомендував йому не вдаватися до помилування своїх колишніх довірених осіб, які є фігурантами проведеного спецпрокурори Робертом Мюллером розслідування з приводу втручання РФ у вибори 2016 року, до закінчення цього провадження. Глава держави визнав цю пораду розумною, повідомив у четвер газеті The New York Times один з адвокатів президента Рудольф Джуліані, передає УНН.

Адвокат радить Трампу не йти на помилування довірених осіб до кінця розслідування стосовно РФ

“Я зайшов побачитися з ним і розповів, що преса задає мені питання з приводу помилування. Я висловився в тому сенсі, що ніхто не повинен бути помилуваний під час розслідування”, — зазначив Джуліані. За словами адвоката, він в черговий раз запевнив президента США в незаперечності його повноважень на помилування будь-якого громадянина країни.

“Наскільки я знаю, він (Трамп) не передумав”, — зазначив Джуліані, запевнивши, що Трамп дослухався до його аргументів. Адвокат вважає нерозумним з політичної точки зору помилувати колишніх наближених президента, визнаних винними в рамках розслідування Мюллера.

Як повідомляв УНН, американський народ підніме бунт в разі оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу. З такою заявою виступив у четвер в інтерв’ю британському телеканалу Sky News один з адвокатів глави держави Рудольф Джуліані.

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