Адвокат советует Трампу не идти на помилование доверенных лиц до конца расследование в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа рекомендовал ему не прибегать к помилованию своих бывших доверенных лиц, являющихся фигурантами проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером расследование по поводу вмешательства РФ в выборы 2016 года, до истечения этого производства. Глава государства признал этот совет умным, сообщил в четверг газете The New York Times один из адвокатов президента Рудольф Джулиани, передает УНН.
“Я зашел увидеться с ним и рассказал, что пресса задает мне вопросы по поводу помилования. Я высказался в том смысле, что никто не должен быть помилован во время расследования”, — отметил Джулиани. По словам адвоката, он в очередной раз заверил президента США в неоспоримости его полномочий на помилование любого гражданина страны.
“Насколько я знаю, он (Трамп) не передумал”, — отметил Джулиани, заверив, что Трамп внял его доводам. Адвокат считает неразумным с политической точки зрения помиловать бывших приближенных президента, признанных виновными в рамках расследования Мюллера.
Как сообщал УНН, американский народ поднимет бунт в случае объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. С таким заявлением выступил в четверг в интервью британскому телеканалу Sky News один из адвокатов главы государства Рудольф Джулиани.