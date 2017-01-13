Адвокат: Р.Сулейманов підписав свідчення під жорстким тиском
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Адвокат Еміль Курбедінов вважає, що названий російськими відомствами диверсантом кримський татарин Редван Сулейманов не добровільно підписав свідчення, на нього жорстко тиснули. Про це він повідомив на прес-конференції, передає УНН.
"Я читав протокол, який він (Редван Сулейманов - ред.) підписав. У протоколі сказано, що Р.Сулейманов приїхав в Крим, прийшов в аеропорт міста Семферополь, по телефону набрав чергову службу поліції і зв’язав когось з території України з цією службою поліції. Він нічого не говорив, а людина, яка нібито знаходилась в Україні, сказала про те, що на території республіки Крим, заміновано декілька об’єктів… І все це нібито нанесло РФ, в тому числі і ФСБ, збиток більш ніж на 3 млн рублів. За це йому загрожує 5 років позбавлення волі. Такі покази він підписав. Але, виходячи з того, що я побачив, з того як його затримували, з його зовнішнього вигляду, про те, що він говорив при зустрічі, про те, які заяви зробив Є.Панов і всі інші у мене є всі причини вважати, що все таки Р.Сулейманов не добровільно підписав цей протокол. Це вимагає перевірки. Я рахую, що на нього жорстко тиснули", - повідомив адвокат.
Нагадаємо, підконтрольний Росії Кримський районний суд окупованого Сімферополя продовжив термін утримання під вартою так званому диверсанту Редвану Сулейманову до 30 січня 2017 року.
Р.Сулейманов був затриманий у Криму у липні. Його обвинуватили у нібито підготовці диверсій на півострові.