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Адвокат: Р.Сулейманов підписав свідчення під жорстким тиском

Адвокат: Р.Сулейманов підписав свідчення під жорстким тиском

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Адвокат Еміль Курбедінов вважає, що названий російськими відомствами диверсантом кримський татарин Редван Сулейманов не добровільно підписав свідчення, на нього жорстко тиснули. Про це він повідомив на прес-конференції, передає УНН.

"Я читав протокол, який він (Редван Сулейманов - ред.) підписав. У протоколі сказано, що Р.Сулейманов приїхав в Крим, прийшов в аеропорт міста Семферополь, по телефону набрав чергову службу поліції і зв’язав когось з території України з цією службою поліції. Він нічого не говорив, а людина, яка нібито знаходилась в Україні, сказала про те, що на території республіки Крим, заміновано декілька об’єктів… І все це нібито нанесло РФ, в тому числі і ФСБ, збиток більш ніж на 3 млн рублів. За це йому загрожує 5 років позбавлення волі. Такі покази він підписав. Але, виходячи з того, що я побачив, з того як його затримували, з його зовнішнього вигляду, про те, що він говорив при зустрічі, про те, які заяви зробив Є.Панов і всі інші у мене є всі причини вважати, що все таки Р.Сулейманов не добровільно підписав цей протокол. Це вимагає перевірки. Я рахую, що на нього жорстко тиснули", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Кримський районний суд окупованого Сімферополя продовжив термін утримання під вартою так званому диверсанту Редвану Сулейманову до 30 січня 2017 року.

Р.Сулейманов був затриманий у Криму у липні. Його обвинуватили у нібито підготовці диверсій на півострові.

Українські Національні Новини

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