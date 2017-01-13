Адвокат: Р.Сулейманов подписал показания под жестким давлением

"Я читал протокол, который он (Редван Сулейманов - ред.) подписал. В протоколе сказано, что Р.Сулейманов приехал в Крым, пришел в аэропорт Семферополь по телефону набрал дежурную службу полиции и связал кого-то с территории Украины с этой службой полиции. Он ничего не говорил, а человек, который якобы находился в Украине, сказала о том, что на территории республики Крым, заминированы несколько объектов ... и все это якобы нанесло РФ, в том числе и ФСБ, ущерб более чем на 3 млн рублей. За это ему грозит 5 лет лишения свободы. Такие показания он подписал. Но, исходя из того, что я увидел, с того как его задерживали, с его внешнего вида, о том, что он говорил при встрече, о том , какое заявления сделал Е.Панов и все остальные у меня есть все основания полагать, что все таки Р.Сулейманов недобровольно подписал этот протокол. Это требует проверки. Я считаю, что на него жестко давили ", - сообщил адвокат.

Напомним, подконтрольный России Крымский районный суд оккупированного Симферополя продлил срок содержания под стражей так называемому диверсанту Редвану Сулейманову до 30 января 2017 года .

Р.Сулейманов был задержан в Крыму в июле. Его обвинили в якобы подготовке диверсий на полуострове.