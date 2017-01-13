Адвокат: Р.Сулейманов подписал показания под жестким давлением
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Адвокат Эмиль Курбединов считает, что названный российскими ведомствами диверсантом крымский татарин Редван Сулейманов недобровольно подписал показания, на него жестко давили. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает УНН.
"Я читал протокол, который он (Редван Сулейманов - ред.) подписал. В протоколе сказано, что Р.Сулейманов приехал в Крым, пришел в аэропорт Семферополь по телефону набрал дежурную службу полиции и связал кого-то с территории Украины с этой службой полиции. Он ничего не говорил, а человек, который якобы находился в Украине, сказала о том, что на территории республики Крым, заминированы несколько объектов ... и все это якобы нанесло РФ, в том числе и ФСБ, ущерб более чем на 3 млн рублей. За это ему грозит 5 лет лишения свободы. Такие показания он подписал. Но, исходя из того, что я увидел, с того как его задерживали, с его внешнего вида, о том, что он говорил при встрече, о том , какое заявления сделал Е.Панов и все остальные у меня есть все основания полагать, что все таки Р.Сулейманов недобровольно подписал этот протокол. Это требует проверки. Я считаю, что на него жестко давили ", - сообщил адвокат.
Напомним, подконтрольный России Крымский районный суд оккупированного Симферополя продлил срок содержания под стражей так называемому диверсанту Редвану Сулейманову до 30 января 2017 года .
Р.Сулейманов был задержан в Крыму в июле. Его обвинили в якобы подготовке диверсий на полуострове.