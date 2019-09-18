Адвокат Пукача роз’яснив ситуацію стосовно касації у справі про вбивство Гонгадзе

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Верховний суд України 9 жовтня розгляне касаційну скаргу, яка була подана ще у 2016 році на вирок колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженому до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Пукача Григорій Демиденко.