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Адвокат Пукача роз’яснив ситуацію стосовно касації у справі про вбивство Гонгадзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Верховний суд України 9 жовтня розгляне касаційну скаргу, яка була подана ще у 2016 році на вирок колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженому до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Пукача Григорій Демиденко.

“9 жовтня відбудеться засідання у Верховному суді, щодо розгляду касаційної скарги, яку я подавав ще у 2016 році разом з адвокатом Максимом Гераськом про те щоб замінити довічне позбавлення волі Пукача на 15 років ув’язнення чи скасувати та направити на новий апеляційний розгляд, або до суду першої інстанції”, — розповів Демиденко.

За його словами, розгляд касаційної скарги з 2016 року ніяк не можуть почати.

Також, якщо суд задовольнить касацію, стосовно зміни з довічного ув’язнення на 15 років то Пукач може вийти на свободу. Адже, йому в 2018 році на прохання адвокатів перерахували термін за законом Савченко.

“Він з 2009 року знаходиться під вартою, тому з урахуванням перерахунком терміну 15 років вже минуло”, — сказав Демиденко.

Як повідомляв УНН, Верховний Суд на 14 листопада 2018 року призначив до розгляду справу за касаційними скаргами на рішення судів двох попередніх інстанцій щодо ексгенерал МВС Олексія Пукача, засудженого до довічного позбавлення волі за убивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Також, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Печерського районного суду, який засудив екс-начальника зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Пукача було етаповано з Лук’янівського СІЗО до Чортківської колонії на Тернопільщині.

Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. 2 листопада того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

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