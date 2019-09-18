Адвокат Пукача разъяснил ситуацию относительно кассации по делу об убийстве Гонгадзе

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Верховный суд Украины 9 октября рассмотрит кассационную жалобу, которая была подана еще в 2016 году на приговор бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Пукача Григорий Демиденко.