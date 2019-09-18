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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Адвокат Пукача разъяснил ситуацию относительно кассации по делу об убийстве Гонгадзе

Адвокат Пукача разъяснил ситуацию относительно кассации по делу об убийстве Гонгадзе

Киев  •  УНН

 • 28417 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Верховный суд Украины 9 октября рассмотрит кассационную жалобу, которая была подана еще в 2016 году на приговор бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Пукача Григорий Демиденко.

"9 октября состоится заседание в Верховном суде, по рассмотрению кассационной жалобы, которую я подавал еще в 2016 году вместе с адвокатом Максимом Гераськом о том, чтобы заменить пожизненное лишение свободы Пукача на 15 лет заключения или отменить и направить на новое апелляционное рассмотрение, или в суд первой инстанции", - рассказал Демиденко.

По его словам, рассмотрение кассационной жалобы с 2016 года никак не могут начать.

Также, если суд удовлетворит кассацию, по изменению с пожизненного заключения на 15 лет то Пукач может выйти на свободу. Ведь ему в 2018 году по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко.

"Он с 2009 года находится под стражей, поэтому с учетом пересчетом срока 15 лет уже прошло", - сказал Демиденко.

Как сообщал УНН, Верховный Суд на 14 ноября 2018 назначил к рассмотрению дело по кассационным жалобам на решения судов двух предыдущих инстанций по экс-генералу МВД Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Также, 29 января 2012 Печерский районный суд Киева приговорил Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

6 января 2016 Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор Печерского районного суда, который приговорил экс-начальника наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Пукач был этапирован из Лукьяновского СИЗО в Чертковского колонии на Тернопольщине.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. 2 ноября того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

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