Адвокат прогнозує підселення у камеру Р.Сущенка когось із VIP-підслідних
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Адвокат Марк Фейгін прогнозує, що до українського журналіста Романа Сущенка, якого у Росії підозрюють у шпигунстві, в камеру підселять когось з VIP-підслідних. Про це він повідомив в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Вчора я його (Сущенка, - ред.) бачив. Був у нього у в'язниці. Ми з ним поговорили, я йому приніс різні документи, ми їх вивчали. Стан у нього хороший. Він готується до зміни камери. Всі побутові питання у нього вирішені. У п'ятницю він отримав чергову передачу, йому почали приходити газети за підпискою, російські. Це хороший знак. Там в основному двомісні камери. Я думаю, це буде хтось з VIP-арештантів, якими набита Лефортовська в'язниця", - зазначив адвокат.
Він нагадав, що поїде у Францію в найближчі 3 тижні, щоб домогтися втручання країни у справу його підзахисного.
"Як тільки вони дозволять, я відразу поїду туди. Там пройде низка зустрічей і прес-конференція з приводу того, щоб закликати французький істеблішмент до того, щоб втрутитися в ситуацію Романа... Франція має кращі відносини з Кремлем, ніж всі інші учасники "нормандських переговорів". Тому ми дуже розраховуємо на їхню допомогу. Вони поки тримаються нейтрально", - додав М.Фейгін.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.