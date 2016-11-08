Адвокат прогнозирует подселение в камеру Р.Сущенко кого-то из VIP-подследственных

"Вчера я его (Сущенко - ред.) видел. Был у него в тюрьме. Мы с ним поговорили, я ему принес различные документы, мы их изучали. Состояние у него хорошее. Он готовится к смене камеры. Все бытовые вопросы у него решены. В пятницу он получил очередную передачу, ему стали приходить газеты по подписке, российские. Это хороший знак. Там в основном двухместные камеры. Я думаю, это будет кто-то из VIP-арестантов, которыми набита Лефортовская тюрьма" , - отметил адвокат.

Он напомнил, что поедет во Францию ​​в ближайшие 3 недели, чтобы добиться вмешательства страны в дело его подзащитного.

"Как только они позволят, я сразу поеду туда. Там пройдет ряд встреч и пресс-конференция по поводу того, чтобы призвать французский истеблишмент к тому, чтобы вмешаться в ситуацию Романа... Франция имеет лучшие отношения с Кремлем, чем все остальные участники "нормандских переговоров". Поэтому мы очень рассчитываем на их помощь. Они пока держатся нейтрально", - добавил М.Фейгин.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.