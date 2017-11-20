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Адвокат Пробачая розповів, як снеки S.Group потрапляли в ОРДЛО

Адвокат Пробачая розповів, як снеки S.Group потрапляли в ОРДЛО

Київ • УНН

 • 18509 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Топ-менеджер компанії ТОВ "Снек Експорт" Денис Пробачай особисто не продавав снеків в ОРДЛО, це робила інша білоруська компанія. Про це сьогодні під час засідання суду в Сумах повідомив адвокат підозрюваного у фінансуванні тероризму Д.Пробачая, передає УНН.

Таким чином, адвокат підтвердив той факт, що товари сімейної корпорації нардепа Сергія Рибалки (S.Group) дійсно реалізовувалися в ОРДЛО. Однак, за словами юриста, його підзахисний Пробачай особисто до цього не причетний.

Снеки потрапляли на окуповану територію через компанію-посередника з Білорусі.

"Мій підзахисний не поставляв продукцію (в ОРДЛО, - ред), він не мав фізичної можливості. Він працював на фірмі, яка торгувала з іншими фірмами, які купували продукцію. А далі, потрібно розуміти, що є перехід права власності. З моменту, коли інша людина - суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності придбав цю продукцію, оплатив, продукція покинула територію України - вони придбали право власності на цю продукцію, коли вона прибула на їх склад. Таким чином, власником зазначеної продукції стала вже інша фірма, яка є білоруською фірмою. А як вони вже розпоряджаються тим товаром, що придбали - це на їх власний розсуд", - розповів адвокат.

Нагадаємо, СБУ підозрює Д.Пробачая у фінансуванні тероризму, зокрема, мова про бізнес на території ОРДЛО.

Раніше, журналіст Д.Казанський опублікував документи, що вказують на роботу компаній S.Group з компаніями-дистриб'юторами, зареєстрованими на непідконтрольною Україні території.

Крім того, журналіст повідомив, що факт торгівлі саме снеками S.Group Рибалки підтвердили в ОРДЛО.

Додамо, що Рибалку Парламент звільнив з посади голови фінкомітету. З відповідною ініціативою виступив сам лідер "радикалів" Олег Ляшко.

Українські Національні Новини

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